L’acqua sarà il grande tema dell’ottava edizione del Festival delle Geografie, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre presso Villa Camperio a Villasanta (provincia di Monza e Brianza). Un viaggio ideale “dalla sorgente alla foce”, alla scoperta del rapporto profondo tra la Terra, le acque dolci e le comunità umane, per quattro giorni di eventi che comprendono conferenze e dibattiti, concerti, spettacoli teatrali, performance audio-visuali e poetiche, workshop partecipativi, esplorazioni del territorio a piedi e in bicicletta, mostre fotografiche e un corso di formazione dedicato agli insegnanti.

Da sempre fiumi, laghi e bacini idrografici hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo delle civiltà, plasmando insediamenti, economie, culture e identità territoriali. Oggi, in un mondo sempre più segnato dalla crisi climatica e dalla crescente pressione sulle risorse naturali, l’acqua rappresenta al tempo stesso una risorsa indispensabile, un diritto fondamentale, un bene comune, ma anche una possibile fonte di conflitto e di disuguaglianza.

Le presentazioni

Tra i molti appuntamenti di approfondimento con geografi, storici, geologi, scrittori e docenti, spiccano gli incontri dedicati ai grandi fiumi del mondo e la riflessione sulla geopolitica dell’acqua nei conflitti contemporanei. In particolare, sabato 19 si parlerà di “Gange da fiume sacro a simbolo politico”, “Reno come simbolo di un continente”, “Mississippi. Storie di fiume”, “Sulla riva del grande fiume” (nel Delta del Po con Michele Marziani); domenica 20 di fiumi sudamericani con “Fiumi da pazzi, siccità da paura!”, di fiumi balcanici con “Le vene aperte dei Balcani”, del bacino del Nolo con “Dighe e potere”.

Le mostre

Tra i momenti clou, spiccano anche tre mostre che dialogano direttamente con il tema dell’acqua e con la sede stessa del Festival. “Bagnanti Fluviali” di Alessandro Albert è dedicata ai villeggianti in riva al fiume, mentre una selezione di immagini dal Fondo fotografico Camperio — circa 1700 scatti tra XIX e XX secolo custoditi dal Comune di Villasanta — racconterà le esplorazioni fluviali della Famiglia Camperio, nel bicentenario della nascita di Manfredo Camperio. Sarà inoltre visitabile una mostra con gli originali dell’illustratore Alessandro Sanna tratti dal libro “Fiume Lento. Un viaggio lungo il Po”. Proprio il Fondo Camperio sarà al centro anche di due visite guidate a Villa Camperio, realizzate in collaborazione con Ville Aperte in Brianza.

Presso Binario 7 a Monza è stata invece già inaugurata la mostra fotografica “Anime del Fiume” di Bruno Zanzottera, dedicata al fiume Adda.

Libri, teatro, arte dal vivo, musica e bicicletta

Spazio anche alla presentazione del libro “Anime del fiume” di Chiara Corno con le fotografie di Bruno Zanzottera, un viaggio “controcorrente” lungo l’Adda da Castelnuovo Bocca d’Adda a Lecco (domenica 20). Il teatro trova spazio con “Storie del Lambro”, spettacolo di Ermanno Bosco accompagnato dal trio Miani – Eusebio – Gavina (giovedì 17), mentre l’arte dal vivo sarà protagonista con “Fiume lento, un viaggio lungo il Po”, performance di live painting di Alessandro Sanna accompagnata dalla chitarra di Luca Barbi (sabato 19). Non mancherà la musica, con l’omaggio al blues del Mississippi firmato da Roberto Caselli e Claudia Buzzetti e il concerto di chiusura dell’Orchestra Felice, diretta dal maestro Felice Clemente (domenica 20).

Per le scuole, il Festival propone, in collaborazione con AIIG Lombardia, anche “Fiumi in classe”, un percorso di formazione per docenti in tre moduli, tra idrologia, didattica CLIL e casi di studio urbani.

Il Festival delle Geografie si conferma inoltre un evento aperto alla città e al territorio, con la collaborazione di realtà come FIAB Monza in Bici – protagonista nel weekend con una biciclettata lungo il Lambro e uno stand dedicato a ciclomeccanica e sicurezza in bicicletta – e altre realtà associative del territorio che saranno presenti con i loro stand davanti a Villa Camperio nel sabato e nella domenica del Festival.

Informazioni

Il programma completo è disponibile su festivalgeografie.it

Informazioni: info@festivalgeografie.it



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