Nell’immaginario comune, i virus sono entità biologiche da cui difendersi. Eppure, la scienza sta ribaltando questo paradigma, scoprendo che alcuni di essi potrebbero trasformarsi in preziosi custodi della salute ambientale. Un innovativo studio condotto dalla Flinders University di Adelaide, in Australia, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Communications Biology suggerisce che i batteriofagi – i virus che infettano specificamente i batteri – possano diventare la chiave di volta per bonificare i terreni gravemente contaminati da attività antropiche.

Il collasso silenzioso degli ecosistemi sotterranei

L’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee rappresenta una delle emergenze ecologiche più severe su scala globale. Metalli pesanti come arsenico e cromo, composti chimici industriali come i policlorobifenili (PCB), pesticidi agricoli e idrocarburi derivati dal petrolio non si limitano ad avvelenare la terra, ma disgregano i microbiomi sotterranei, ovvero le delicate comunità di microrganismi del suolo che svolgono molteplici funzioni benefiche.

Questi invisibili tessuti microbici sono fondamentali per il ciclo dei nutrienti e la fertilità agraria; il loro deterioramento innesca un effetto domino che compromette le riserve idriche profonde, minacciando direttamente la salute pubblica e la resilienza degli interi ecosistemi.

I limiti biologici delle bonifiche tradizionali

Per curare la terra, la scienza si affida da tempo al biorisanamento, una strategia che impiega microrganismi capaci di degradare le sostanze tossiche. Sebbene l’intento sia nobile ed ecologico e vi siano state diverse applicazioni concrete (per esempio per degradare più rapidamente gli inquinamenti da idrocarburi), spesso le possibilità di sviluppare applicazioni pratiche si scontrano con severe barriere biologiche e chimiche. Molte delle attuali metodologie mostrano infatti criticità sistemiche legate alla lentezza dei processi metabolici e all’inibizione dell’attività batterica causata dalla tossicità stessa degli inquinanti.

La svolta: la “phage bioaugmentation”

È in questo scenario che si inserisce l’intuizione dei ricercatori australiani: potenziare il biorisanamento sfruttando i batteriofagi lisogeni. Questi virus non possiedono un apparato metabolico indipendente. Di conseguenza, non sono in grado di “nutrirsi”, digerire o trasformare chimicamente le sostanze inquinanti da soli. Ma possono trasferire il proprio materiale genetico all’interno del genoma dei batteri naturalmente presenti in loco, legando il proprio destino a quello dell’ospite senza ucciderlo ma anzi potenziandone la capacità di distruggere le sostanze inquinanti.

Infatti, attraverso questa integrazione genetica, i virus funzionano come “vettori di aggiornamento” fornendo ai batteri indigeni i cosiddetti AMGs (Auxiliary Metabolic Genes, o Geni Metabolici Ausiliari). Questi geni permettono ai batteri di:

Produrre nuovi enzimi in grado di degradare inquinanti complessi (come idrocarburi del petrolio o pesticidi).

in grado di degradare inquinanti complessi (come idrocarburi del petrolio o pesticidi). Tollerare meglio la tossicità del terreno (ad esempio neutralizzando o riducendo la pericolosità di metalli pesanti come arsenico o cromo).

del terreno (ad esempio neutralizzando o riducendo la pericolosità di metalli pesanti come arsenico o cromo). Mantenere attivo il proprio metabolismo anche in contesti altamente inquinati e ostili.

Vantaggi ecologici e sfide per il futuro

I vantaggi teorici di questa strategia, battezzata phage bioaugmentation, rispetto al bioaumento classico sono rivoluzionari. Invece di introdurre batteri alieni scarsamente adattati, i fagi possono essere inoculati per infettare e ottimizzare le comunità microbiche autoctone, che sono già perfettamente integrate in quel preciso terreno. Inoltre, i virus possiedono la capacità intrinseca di replicarsi e diffondersi autonomamente di cellula in cellula, amplificando l’efficacia terapeutica del trattamento nel tempo in modo del tutto naturale. Sul lungo periodo, si ipotizza persino l’impiego di virus ingegnerizzati in laboratorio per trasportare pacchetti genetici mirati a contaminanti specifici.

Trattandosi di una tecnologia emergente e ancora prevalentemente concettuale, la prudenza è d’obbligo.

Gli autori dello studio sottolineano che la strada verso l’applicazione sul campo richiede rigorosi passaggi intermedi: occorrerà validare la stabilità genetica dei virus nel terreno fertile, mappare accuratamente il rischio di trasferimenti genici indesiderati verso altre specie e misurare l’impatto ecologico complessivo sulla biodiversità microbica originaria. Le questioni di biosicurezza e i quadri regolamentari internazionali dovranno avanzare di pari passo con la sperimentazione in bio-contenimento.

Nonostante le sfide aperte, i batteriofagi si profilano come la nuova frontiera delle biotecnologie ambientali, dimostrando che l’infinitamente piccolo può curare le grandi ferite inferte al nostro pianeta.



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