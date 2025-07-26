Il fascino degli squali

Da ragazzina ho avuto il privilegio di vivere un’esperienza straordinaria: un’intera estate in Polinesia francese con i miei genitori a bordo dell’Aloma, la barca con cui mio padre ha tentato il giro del mondo. Nella piccola libreria di bordo tra i vari libri nautici e portolani c’era anche Assassini del mare dal quale ero letteralmente rapita. Leggevo e rileggevo dei casi d’incidenti a seguito dell’incontro di bagnanti con gli squali e nonostante la drammaticità delle immagini pubblicate questi animali esercitavano su di me un fascino particolare. Fu proprio in quella vacanza memorabile che durante un semplice snorkeling in acque basse ebbi l’incontro che inconsciamente avrei voluto vivere. La sagoma sinuosa e argentea di uno squalo di barriera sfilò sotto la mia persona spalmata sul pelo dell’acqua raggelandomi il sangue. Restai immobile, seguendo i consigli del mio libro preferito e, raggiunta una madrepora, aspettai che il gommone dei miei genitori mi recuperasse. Solo allora piansi per lo spavento e allo stesso tempo grata per quell’esperienza.

L’arrivo in redazione del nuovo libro di Angelo Mojetta e Tiziano Storai mi ha fatto rivivere l’emozione di quell’estate del 1982.

E risuscitare il senso di ammirazione per questi splendidi animali vittime di tanti pregiudizi.

D’altra parte, come scrivono gli stessi autori in quarta di copertina del libro, gli squali sono stati da sempre presenti nell’universo immaginifico umano: nella mitologia e nella religiosità, nella storia della scienza, nella letteratura, nell’arte, nella cinematografia e nella globalizzazione mediatica che ne ha segnato la definitiva emersione dal mito.

Con questo libro Mojetta e Storai, coniugando rigore scientifico e potenza narrativa, hanno voluto guidarci nell’immaginario degli squali attraverso un viaggio che abbraccia storia, letteratura, cinema, scienza e arte che ci porta alla comprensione di come sia evoluto il rapporto dell’uomo con questi animali iconici nel corso del tempo.

Questo libro ci ricorda l’unicità e la magnificenza dell’ultimo emblema vivente della natura selvaggia, così elusivo e imprevedibile, così indomito e resiliente da incutere soggezione e suscitare meraviglia in chiunque, solo al pensiero.

Gli autori

Angelo Mojetta, classe 1953 biologo marino, subacqueo, scrittore, è attualmente Research Fellow presso il Dipartimento di Ecologia Marina Integrata Genoa Marine Centre, Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine.

Agli squali ha dedicato moltissimi libri. Ha collaborato con varie riviste di settore e naturalistiche. Da tanti anni è curatore della rubrica “Mondo Sub” su La Rivista della Natura.

Tiziano Storai, classe 1963, è scrittore, ricercatore, responsabile di progetti culturali e sociali.

Ha scritto opere di narrativa e saggistica ed è autore di numerosi studi scientifici e di divulgazione scientifica sui pesci cartilaginei, pubblicati su riviste internazionali.

“Squali – Emersioni dall’immaginario”

di Angelo Mojetta e Tiziano Storai

312 pagine, 28 Euro

Editore Magenes



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