di Mariangela Corrieri

Presidente Associazione Gabbie Vuote ODV Firenze

“Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro”.

Leonardo

Oggi il gatto, con la sua intelligenza ed eleganza, è uno degli animali da compagnia più diffusi in tutto il mondo. Diversi studi evidenziano come la compagnia di un gatto possa aiutare le persone con problemi psichici, le persone sole o stressate abbassandone la tensione. L’essere umano viene considerato dal gatto come una madre sostitutiva che procura cibo e garantisce protezione.

Come esistono cani famosi esistono anche gatti famosi. Uno di loro è Dewey Readmore Books (novembre 1987 circa – 29 novembre 2006) che è stato il gatto della Biblioteca pubblica di Spencer (Iowa), diventato famoso in tutto il mondo. La storia di questo gatto ha ispirato il libro Io e Dewey: la storia del gatto di biblioteca che ha commosso il mondo, scritto dalla bibliotecaria di Spencer Vicki Myron.

Leggi qui la prima parte dell’articolo

In Giappone i gatti sono amatissimi

In Giappone esistono tantissime Isole dei gatti. Dei veri e propri luoghi di culto che vengono visitati da un numero enorme di turisti ogni anno. Il Paese ospita anche l’isola di Tashirojima, dove la presenza umana è ridotta a non più di 100 residenti e quella felina la supera del doppio. Liberi di muoversi a piacimento, sono loro i padroni dell’isola, ben nutriti e assistiti dai residenti e dai visitatori. In Giappone sono nati anche i primi Neko caffè dove i gatti girano liberi fra i tavoli. A Tokio ne esistono una quarantina, ma si trovano anche a Londra, Parigi, Vienna, Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Madrid, Amsterdam, Berlino… Il primo Cat cafè d’Italia è nato a Torino, ma esistono anche a Milano, Roma, Palermo, Alessandria, Prato, Firenze… Ospitano felini spesso recuperati dalla strada.

La Malesia e la Città dei Gatti

Nel cuore della verdeggiante Malesia, terra di miti e di leggende, si trova Kuching, la Città dei Gatti. Affascinante, misterioso e ricco di storia, l’antico centro abitato sorge sulle sponde del fiume Sarawak e il suo nome tradotto significa proprio Gatto. Il felino è il simbolo di questa città, riprodotto in tutti gli arredi urbani dalle fontane alle statue, dai souvenir alle feste pagane. Perfino i tombini in questa città assumono i suoi lineamenti!

In Italia

Tra le città più popolate dai gatti ci sono Torino e Roma. Nella capitale, esiste persino un Santuario dei Gatti, un importante sito archeologico dove centinaia di felini hanno trovato rifugio. Si tratta dell’Area Sacra di Torre Argentina, dove questi animali intelligenti e affascinanti cercano protezione tra i ruderi. Si racconta che anche Anna Magnani, che abitava nelle vicinanze del sito archeologico, periodicamente portava personalmente il cibo ai mici della colonia.

Hotel Le Fusa

L’albergo inaugurato nel centro di Pavia ha creato molto scalpore. Per poter usufruire dei servizi eccellenti bisogna essere tassativamente dei felini. L’hotel “Le Fusa” è il primo albergo a 5 stelle completamente dedicati ai gatti. Nell’albergo riservato ai felini non ci sono gabbiette, i mici ospiti della struttura ricettiva possono muoversi liberamente sui due piani pensati unicamente per la loro comodità. Anche il giardino è stato ideato su misura per il mondo felino, per il loro divertimento, nella massima sicurezza.

Una vecchia collana culturale si intitolava: Conoscere per amare. Conoscere è quindi la strada per arrivare ad amare un animale tanto complesso e sfuggente com’è il gatto.

Chi lo conosce, infatti, lo ama senza riserve.



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