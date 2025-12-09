Poiché non ha spiagge o locali turistici sulle sue rive, il Lago di Campagna è uno dei meno noti ma proprio questo lo rende interessante per una bella passeggiata rilassante alla portata di tutti.

Dal parcheggio in via Lago di Campagna, comune di Cascinette d’Ivrea, (240 m/slm) attraversiamo l’area picnic puntando direttamente verso le rive già in vista, per una prima visuale del piccolo bacino. Da qui seguiamo semplicemente i cartelli “Anello” che ci mandano verso sinistra, costeggiando per alcuni metri la riva proprio rasente il bordo.

Notiamo che la segnaletica presenta due colori: l’azzurro indica un più ampio percorso che tocca tutti e cinque i laghi della Serra, mentre il viola è il colore da seguire.

Quasi subito al bivio teniamo la sinistra arrivando sulla sommità di una roccia su cui è stata disposta una comoda panchina meditativa dalla quale si apre una vista magnifica sul lago,

Scesi lungo il sentiero, sempre con il lago alla nostra destra, arriviamo a una zona erbosa provvista di panchine nei pressi di un secondo parcheggio per proseguire quindi tra gli alberi, a poca distanza dalla riva.

Il tracciato si sviluppa con radi saliscendi per innestarsi sul tracciato per mountainbike indicato da paletti di legno, attraversando ora un ambiente più arido.

Superiamo con un piccolo ponte un torrentello e la successiva strada a destra ci porta a esplorare un ambiente più umido.

Attenzione: in caso di piogge recenti può accadere che il tracciato si trasformi in più rigagnoli, va prestata attenzione ai paletti indicatori per avere la certezza di essere sulla via giusta.

Scendiamo così verso il lato settentrionale del lago, allontanandoci dalle sue rive per attraversare una zona di castagni e arrivare alla provinciale asfaltata che percorriamo per circa 0,5 km, tornando così verso l’area attrezzata all’inizio dell’anello.

Meglio non farsi tentare dalle vaghe tracce che dall’asfalto puntano a destra verso il lago, la zona è parecchio umida ed è facile finire impantanati…

Note

Dati totali anello

Lunghezza: 2,5 km

Dislivello: irrilevante

Tempo al netto delle soste: 1h

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo al sito arpa.piemonte.it

Link utili

visitpiemonte.com

turismotorino.org

comune.cascinette.to.it



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