Il lupo che è in noi

Si può vedere gratuitamente in streaming senza pubblicità sulla piattaforma sicura online WaterBear, il film “The Wolf Within”, un documentario che esplora il delicato equilibrio tra lupo e uomo in Europa. In un momento critico nella lotta per la conservazione del lupo e la protezione della fauna, il film narra coesistenza e conflitti, evidenziando il ruolo essenziale del lupo nel mantenimento di un ecosistema sano.

Il film è presentato in occasione del 45° anniversario della Convenzione di Berna dall’Associazione Io non ho paura del lupo, da The European Nature Trust, da WaterBear con la collaborazione di Patagonia.

Adottata nel 1979, la Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa è stata una pietra miliare per la protezione della fauna. Ha salvaguardato specie e habitat, fungendo da base per le direttive europee. Tuttavia, proprio in questi giorni la Commissione europea propone di indebolire la protezione del lupo. Questa decisione minaccia decenni di progressi nella conservazione della specie, consentendo potenzialmente un aumento degli abbattimenti di lupi in tutta Europa.

La biodiversità europea non è solo una parte vitale del nostro patrimonio naturale, ma è anche essenziale per la salute degli ecosistemi e delle generazioni future. “The Wolf Within” fa rivivere questi temi, offrendo una profonda riflessione sulla coesistenza in un mondo in cui la conservazione del lupo è in bilico.

La fragilità della natura e l’urgente necessità di proteggerla

Con la regia di Federico Manneschi, sullo sfondo italiano di Alpi e Appennini, “The Wolf Within” si immerge nella complessa relazione tra uomini e lupi. Il film ritrae la resilienza delle comunità e dei lupi stessi, esplorando la necessità della coesistenza nell’era moderna. Attraverso una narrazione intima e immagini suggestive, il film mette in evidenza la fragilità della natura e l’urgente necessità di proteggerla.

Fondata da Yvon Chouinard nel 1973, Patagonia è un’azienda di abbigliamento outdoor con sede a Ventura, California.



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