Ad Assisi (PG), mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre si terranno due giorni di incontri e confronti multidisciplinari, con la partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale, di attivismo e filosofia, insieme a figure dell’amministrazione e della cultura, nella città messaggio dei valori francescani e dell’armonia con il Creato.

È questa la prima edizione del Festival delle Creature, un laboratorio di pensiero e di azione che proporrà confronti e dibattiti che indagheranno, con approccio multidisciplinare e rigoroso, il rapporto tra umanità e altri animali.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Palindroma APS in collaborazione con il Comune di Assisi e con il patrocinio della Regione Umbria, nasce in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature, composto intorno al 1224 da San Francesco d’Assisi come lode a Dio e a tutte le sue creature.

Riconoscersi parte invece di separarsi

Viviamo in un momento storico in cui la questione animale si lega a temi di attualità quali l’etica della convivenza, la salute pubblica, la conservazione della biodiversità e il cambiamento climatico. E proprio in questo momento, il Festival delle Creature raccoglie lo spirito di quella antica, ma ancora moderna, intuizione: ringraziare invece di dominare.

«Questo è un festival coraggioso che vuole aprire uno spazio di dialogo tra chi spesso si trova agli antipodi per formazione, approccio metodologico e visione del mondo» raccontano le organizzatrici del Festival Lorella Muzi, Reisa Perchta e Rebecca Di Santo dell’Associazione Palindroma APS.

Il Festival, che si ispira alla visione radicale e laica di Francesco d’Assisi, mettendola in dialogo con le sfide scientifiche, etiche e culturali che oggi attraversano il nostro rapporto con gli animali, vuole essere un contenitore che accoglie, sviluppa e armonizza prospettive differenti, con l’obiettivo di generare scelte consapevoli nelle persone oltre che evoluzioni positive nel miglioramento del benessere collettivo.

Il Festival sarà accompagnato da una serie di contributi creativi che ne arricchiranno l’esperienza.

Consulta qui il programma del Festival delle Creature.

Dove

Sala della Conciliazione nel Palazzo dei Priori di Assisi, con ingresso libero e gratuito.

Gli interventi saranno trasmessi in diretta streaming dal portale www.festivaldellecreature.it



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