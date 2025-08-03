L’appuntamento annuale con il cammino nella natura “Orme – Festival dei Sentieri” è giunto alla sua ottava edizione e, dal 5 al 14 settembre, proporrà a Fai della Paganella, in Trentino, dieci giorni di cammino, natura, cultura e incontri tra le montagne, con un programma ricco di appuntamenti pensati per favorire il dialogo tra uomo e paesaggio. Il tema del 2025 è “Il sentiero come metafora della vita”.

Il Festival trasforma la montagna in un luogo di incontro, ascolto, scoperta e connessione profonda con sé stessi e con gli altri: un cammino collettivo fatto di attività, riflessioni, esperienze e momenti di leggerezza, riscoprendo la natura e quelle emozioni che spesso si ritrovano solamente allontanandosi dalla frenesia della quotidianità.

“Il sentiero come metafora della vita” ci ricorda il significato profondo del camminare come gesto simbolico e trasformativo. Il bosco e i sentieri, con le loro curve, salite e discese, diventano specchi dell’esperienza umana, spazi vivi in cui si intrecciano scoperta, dialogo e cura.

Il programma: un viaggio lungo dieci giorni

Grazie alla collaborazione con Sportfund Fondazione Italiana per lo Sport Ets, il Festival sarà anche inclusivo e accessibile con attività specifiche dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Nel corso della settimana il festival offrirà appuntamenti quotidiani: escursioni guidate, laboratori sensoriali, esperienze immersive nel bosco, attività per famiglie, talk e performance artistiche. Durante tutta la durata della

manifestazione sarà anche possibile visitare la mostra “Città a misura d’ape” del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, un viaggio visivo e narrativo ideato e curato da Maria Vittoria Zucchelli, con pannelli illustrati, infografiche e contenuti multimediali per approfondire i temi legati alle api e alla biodiversità urbana.

Scarica qui il programma del Festival “Orme – Festival dei Sentieri” 2025.



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