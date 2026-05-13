Inanellati i 4 pulli del grattacielo Pirelli

Gli esperti del Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) hanno eseguito le operazioni di inanellamento dei 4 pulli nati in cima al grattacielo Pirelli. Dalle operazioni di pesatura dei pulli e dalle valutazioni di altri parametri specifici si è stabilito che i falchetti sono 3 maschi e una femmina, nati da Giò e Giulia, che nidificano sopra al tetto del grattacielo Pirelli. Le operazioni si sono svolte senza difficoltà.

A ciascuno è stato posto un anello di metallo leggero, adeguato al diametro delle zampe, che riporta un codice alfanumerico grazie al quale è possibile identificare ogni falco. I dati raccolti saranno trasmessi all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) che, a sua volta, li invierà al database internazionale EURING.

Nel caso in cui un esemplare fosse ritrovato, il codice permette di conoscere la distanza percorsa dal luogo dell’inanellamento, sarà controllato lo stato del piumaggio e individuata l’eventuale presenza di parassiti.

Interviste a Giovanni Gottardi, presidente Gruppo Ornitologico Lombardo e

Guido Romagnoli, ornitologo e inanellatore.

Fra 3 settimane, il volo!

Secondi gli esperti intervenuti, Giovanni Gottardi, presidente del Gruppo Ornitologico Lombardo, e Guido Romagnoli, ornitologo inanellatore, i giovani pulli dovranno attendere ancora almeno 3 settimane per spiccare il volo.

Alle operazioni di inanellamento hanno assistito per la prima volta anche due Carabinieri esperti di anti-bracconaggio che collaborano con il GOL.



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