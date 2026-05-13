condividi twitta WhatsApp
stai leggendo Inanellati i 4 pulli del grattacielo Pirelli
MILANO

Inanellati i 4 pulli del grattacielo Pirelli

I 3 maschi e la femmina di falchetti sono nati a Pasquetta da Giò e Giulia

Inanellati i 4 pulli del grattacielo Pirelli
I pulli di falco pellegrino. © Lombardia Notizie

3 mesi fa

Gli esperti del Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) hanno eseguito le operazioni di inanellamento dei 4 pulli nati in cima al grattacielo Pirelli. Dalle operazioni di pesatura dei pulli e dalle valutazioni di altri parametri specifici si è stabilito che i falchetti sono 3 maschi e una femmina, nati da Giò e Giulia, che nidificano sopra al tetto del grattacielo Pirelli. Le operazioni si sono svolte senza difficoltà.

A ciascuno è stato posto un anello di metallo leggero, adeguato al diametro delle zampe, che riporta un codice alfanumerico grazie al quale è possibile identificare ogni falco. I dati raccolti saranno trasmessi all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) che, a sua volta, li invierà al database internazionale EURING.

inanellati i 4 pulli

Inanellamento dei pulli di falco pellegrino nati sul grattacielo Pirelli. © Lombardia Notizie

Nel caso in cui un esemplare fosse ritrovato, il codice permette di conoscere la distanza percorsa dal luogo dell’inanellamento, sarà controllato lo stato del piumaggio e individuata l’eventuale presenza di parassiti.

 

Interviste a Giovanni Gottardi, presidente Gruppo Ornitologico Lombardo e

Guido Romagnoli, ornitologo e inanellatore.

Fra 3 settimane, il volo!

Secondi gli esperti intervenuti, Giovanni Gottardi, presidente del Gruppo Ornitologico Lombardo, e Guido Romagnoli, ornitologo inanellatore, i giovani pulli dovranno attendere ancora almeno 3 settimane per spiccare il volo.

Alle operazioni di inanellamento hanno assistito per la prima volta anche due Carabinieri esperti di anti-bracconaggio che collaborano con il GOL.

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.

© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

Potrebbe interessarti:

La Rivista della Natura

© 2014 – 2026 Edinat - Edizioni di Natura - Milano · P.I./C.F. 02938530132