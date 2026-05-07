La domesticazione del lupo avvenne 15.800 anni fa

Uno studio della Sapienza Università di Roma, condotto insieme a un team internazionale di ricercatori, ha svelato la più antica evidenza genetica dell’esistenza dei cani domestici durante l’ultima era glaciale, circa 16.000–14.000 anni fa.

Utilizzando l’analisi del DNA antico, i ricercatori hanno identificato cani in siti archeologici nel Regno Unito e in Turchia risalenti al Tardo Paleolitico superiore.

Gli scienziati sapevano già che i cani derivano da popolazioni di lupi grigi e ipotizzavano che il processo fosse avvenuto durante l’ultima era glaciale. Tuttavia, finora, le evidenze provenienti da siti archeologici pre-agricoli sono limitate e difficili da confermare.

Inoltre, nelle fasi iniziali della domesticazione, gli scheletri di cani e lupi erano probabilmente indistinguibili e le loro differenze comportamentali non lasciano evidenze archeologiche.

Prove dirette dell’esistenza dei cani

Mentre gli studi precedenti si sono basati principalmente su sequenze di DNA molto brevi e su misurazioni scheletriche, nello studio pubblicato su Nature i ricercatori di 17 istituzioni hanno ricostruito genomi completi da reperti archeologici più antichi di 10.000 anni, provenienti da siti del Paleolitico superiore, tra cui la Grotta di Gough nel Regno Unito e Pınarbaşı in Turchia. Hanno poi confrontato questi genomi con quelli di oltre 1.000 cani e lupi, sia moderni sia antichi, provenienti da tutto il mondo.

I risultati di queste analisi hanno confermato che le ossa rinvenute appartenevano a cani e hanno retrodatato di oltre 5.000 anni le più antiche prove dirette della loro esistenza.

Una nuova analisi dei dati precedenti ha inoltre mostrato che i cani erano probabilmente diffusi tra le comunità di cacciatori-raccoglitori epigravettiane e magdaleniane in Europa verso la fine dell’era glaciale.

Antenati dei boxer e dei saluki

Questi nuovi dati genetici hanno rivelato che le principali linee genetiche dei cani attuali dovevano essersi già formate nel Paleolitico superiore.

Gli scheletri rinvenuti a Gough’s Cave e a Pınarbaşı erano di cani, i quali erano più strettamente imparentati con gli antenati delle attuali razze europee e mediorientali, come i boxer e i saluki, piuttosto che con le razze artiche come gli husky siberiani.

«Le analisi genetiche aiutano a fornire una prospettiva diacronica sulla storia dei cani in Eurasia e suggeriscono una lunga e complessa storia di interazioni tra cani e uomini» spiega Dušan Borić del Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza, tra gli autori dello studio.

Lo studio “Dogs Were Widely Distributed Across Western Eurasia During the Palaeolithic” è stato pubblicato su Nature.



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