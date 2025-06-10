La via della meditazione a Sottoguda

Siamo nel comune di Rocca Pietore e dal parcheggio di località Pian (1.240 m/slm) raggiungiamo in breve Sottoguda (1.250 m/slm), uno dei “Borghi più belli d’Italia”, e passeggiando per le sue vie non si può che esser d’accordo, ammirando i tipici tabièi, fienili ben recuperati e ornati da fiori, con manichini che ricreano momenti di vita passata.

Dal centro seguiamo la cartellonistica “Bòsch di Fajèr–Antica faggeta” scendendo al Pont de la Sia (1.252 m/slm) che ci permette di attraversare il torrente Pettorina, dove cominciano i cartelli del “Sentiero della Meditazione”, un percorso che in origine era la strada principale che collegava Sottoguda a Malga Ciapela, prima che venisse sostituita dall’attuale “percorso dei Serrai” che passa nella gola del torrente Pettorina.

Dopo il ponte saliamo in maniera abbastanza ripida ma sono stati posizionati alcuni pannelli e panchine per invogliare a rallentare il passo, adeguandolo al respiro, nello spirito di questo anello.

Dopo un tratto su prati aperti, con uno sguardo panoramico su Sottuguda, superiamo un altro ponte e ci inoltriamo, ora su pendenza graduale, nell’antica faggeta che si vanta di essere anche una delle più alte d’Europa. Tra imponenti e suggestivi alberi arriviamo al pannello numero 6 dove deviamo a sinistra percorrendo un rilassante e piacevole tratto graduale nel fitto della faggeta, toccando il punto più elevato dell’anello (1.400 m/slm).

Poco oltre, al pannello numero 8, giriamo a sinistra cominciando a scendere in maniera più ripida, tornando tra i prati aperti e ad una panchina già incontrata all’andata, dove chiudiamo il cerchio.

Note

Dati totali anello

Lunghezza: 2,8 km

Dislivello: 160 m

Tempo al netto delle soste: 1 h

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo.

I parcheggi di località Pian sono un po’ fuori Sottoguda ma sono gratuiti, a differenza di quelli più vicini al centro che sono a pagamento.

Link utili

veneto.eu

visitmarmolada.com

borghipiubelliditalia.it



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