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La via della meditazione a Sottoguda

Nel bellunese veneto, ai piedi della Marmolada, una facile escursione circolare per fermarsi, pensare, e riprendere il controllo del proprio tempo, passeggiando tra pensieri meditativi e solenni faggi benefici

La via della meditazione a Sottoguda
Sottoguda - Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

10 Giu 2025

Siamo nel comune di Rocca Pietore e dal parcheggio di località Pian (1.240 m/slm) raggiungiamo in breve Sottoguda (1.250 m/slm), uno dei “Borghi più belli d’Italia”, e passeggiando per le sue vie non si può che esser d’accordo, ammirando i tipici tabièi, fienili ben recuperati e ornati da fiori, con manichini che ricreano momenti di vita passata.

Sottoguda

Sottoguda – Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

Dal centro seguiamo la cartellonistica “Bòsch di Fajèr–Antica faggeta” scendendo al Pont de la Sia (1.252 m/slm) che ci permette di attraversare il torrente Pettorina, dove cominciano i cartelli del “Sentiero della Meditazione”, un percorso che in origine era la strada principale che collegava Sottoguda a Malga Ciapela, prima che venisse sostituita dall’attuale “percorso dei Serrai” che passa nella gola del torrente Pettorina.

Sottoguda

Sottoguda – Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

Dopo il ponte saliamo in maniera abbastanza ripida ma sono stati posizionati alcuni pannelli e panchine per invogliare a rallentare il passo, adeguandolo al respiro, nello spirito di questo anello.

Sottoguda

Sottoguda – Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

Dopo un tratto su prati aperti, con uno sguardo panoramico su Sottuguda, superiamo un altro ponte e ci inoltriamo, ora su pendenza graduale, nell’antica faggeta che si vanta di essere anche una delle più alte d’Europa. Tra imponenti e suggestivi alberi arriviamo al pannello numero 6 dove deviamo a sinistra percorrendo un rilassante e piacevole tratto graduale nel fitto della faggeta, toccando il punto più elevato dell’anello (1.400 m/slm).

Sottoguda

Sottoguda – Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

Poco oltre, al pannello numero 8, giriamo a sinistra cominciando a scendere in maniera più ripida, tornando tra i prati aperti e ad una panchina già incontrata all’andata, dove chiudiamo il cerchio.

Sottoguda

Sottoguda – Via della Meditazione. © F. Voglino/A. Porporato

Note

Dati totali anello

Lunghezza: 2,8 km

Dislivello: 160 m

Tempo al netto delle soste: 1 h

 

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo.

I parcheggi di località Pian sono un po’ fuori Sottoguda ma sono gratuiti, a differenza di quelli più vicini al centro che sono a pagamento.

 

Link utili

veneto.eu

visitmarmolada.com

borghipiubelliditalia.it

 

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