L’affascinante vita sospesa fra due mondi – la terra e l’acqua – di rane, rospi, salamandre e cecilie è il tema della mostra “AMPHIBIA – La vita tra due mondi di rane, rospi e salamandre”, curata da Emanuele Biggi (naturalista, fotografo di conservazione e conduttore della trasmissione GEO di Rai3) e Francesco Tomasinelli (naturalista, fotogiornalista e docente universitario).

L’esposizione è allestita presso lo Spazio Mostre dell’Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese e sarà visitabile dal 15 novembre 2025 al 15 marzo 2026.

Tra terra e acqua

L’acqua dolce è il luogo dove spesso vengono deposte le uova degli anfibi e dove le larve (dette girini nelle rane) compiono la metamorfosi che le porterà a vivere in un ambiente del tutto nuovo, la terra.

Dopo il successo dell’anteprima allestita in occasione della XIII edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza, ora la mostra completa è arricchita di molti nuovi contenuti. Oltre a una ricca selezione di fotografie di Biggi e Tomasinelli in grande formato, che raccontano il ciclo di vita degli anfibi in tutto il mondo, saranno presenti installazioni video e sonore e anfibi esotici (non protetti e nati in cattività), ospitati all’interno di vivari che ricreano l’ambiente naturale delle specie rappresentate.

La mostra approfondisce il tema della conservazione e della protezione degli anfibi, oggi il gruppo di vertebrati più minacciato a livello mondiale a causa delle attività umane.

«Questa mostra si riconferma una piacevole collaborazione con Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli che la Città di Settimo ha già avuto modo di conoscere e ospitare in occasione delle due mostre: “Predatori del microcosmo” (2017) e “Kryptòs. Mimetismo e inganno in natura” (2018). Queste mostre ci offrono un’opportunità in più per riflettere su temi ambientali che ci riguardano da vicino» dice la Sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra.

Il Presidente di Fondazione ECM Silvano Pietro Rissio, ha accolto con rinnovato entusiasmo la proposta di collaborazione: «Lo Spazio Mostre dell’Ecomuseo continua ad ospitare mostre di alto livello, soffermandosi anche sui temi scientifici, cari alla nostra città, coinvolgendo un pubblico sempre più variegato e numeroso attraverso progetti innovativi e sempre di più di carattere esperienziale».

Informazioni utili

La mostra sarà visitabile nel fine settimana prenotando le speciali visite guidate:

alle ore 16 e alle ore 17 del sabato e della domenica partono le visite guidate con approfondimenti e curiosità sul comportamento degli anfibi

Su eventbrite sarà possibile prenotare la visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso.

Prenotazione obbligatoria

Instagram/Facebook: ecomuseodelfreidano

email: info@ecomuseodelfreidano.it

Tel: 347 66 250 10

L’offerta didattica dedicata alle scuole di ogni ordine e grado prevede visite guidate in mostra della durata di 1 ora e laboratori didattici a tema di circa un’ora e mezza.

Per info: didattica@ecomuseodelfreidano.it

Biglietti

Biglietto unico: Museo Etnografico e Spazio Mostre e Torre Medievale

5 Euro intero – 3 Euro ridotto | 10 Euro gruppo famiglia (2 adulti + 2 minorenni) gratuito con Abbonamento Musei Piemonte e Passaporto Culturale (un/a bambino/a fino al primo anno di età + 2 accompagnatori).



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