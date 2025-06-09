Torna sotto il cielo notturno estivo di giugno, illuminato dalla luna piena, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Luna piena al Castrum”. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà venerdì 13 giugno nel suggestivo Parco Archeologico di Castelseprio, dove prenderà vita un’esperienza unica, immersi tra i resti del sito UNESCO, che intreccia arte, natura e astronomia tra visite guidate, musica dal vivo e osservazione astronomica.

Torna “Luna Piena al Castrum”

Il programma inizierà nel tardo pomeriggio, con due visite guidate del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio condotte dall’archeologo Luca Polidoro . Le visite sono gratuite e partiranno alle 17.30 e alle 19 dall’InfoPoint.

. Le visite sono gratuite e partiranno alle 17.30 e alle 19 dall’InfoPoint. A seguire, dalle 19.30 sarà aperto il punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino : un’occasione per gustare uno spuntino sotto le stelle, magari portando anche qualcosa da casa, comodamente distesi sul prato muniti di coperta e repellente zanzare.

: un’occasione per gustare uno spuntino sotto le stelle, magari portando anche qualcosa da casa, comodamente distesi sul prato muniti di coperta e repellente zanzare. Dalle 21 l’atmosfera si animerà con il concerto dell’HarpBeat Orchestra in un viaggio musicale tra arpe, emozioni e ritmi capaci di incantare grandi e piccoli.

in un viaggio musicale tra arpe, emozioni e ritmi capaci di incantare grandi e piccoli. Non appena si farà buio, occhi puntati al cielo! A partire dalle 22, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale AstroNatura, saranno allestite postazioni per l’osservazione astronomica guidata per lasciarsi incantare da stelle, pianeti e, naturalmente, dalla Luna piena.

Informazioni pratiche

Durante tutto l’evento non sarà possibile raggiungere in auto il Parco Archeologico in quanto la strada sarà chiusa al traffico. Si potrà arrivare sul luogo dell’evento con una piacevole passeggiata oppure usufruendo del servizio navetta gratuito, attivo a partire dalle 18 con partenza dall’inizio di via Castelvecchio.

L’evento “Luna Piena al Castrum” nasce dalla collaborazione tra enti del territorio quali la Direzione Regionale dei Musei Lombardia del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Il Parco sovracomunale Rile-Tenore-Olona e il Comune di Castelseprio e la Cooperativa Sociale AstroNatura.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “La Via Ritrovata”, di Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Istituto Oikos, FAI – Fondo Ambiente Italiano e Provincia di Varese, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.



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