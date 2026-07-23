Navigare la bellezza: Orange Wave racconta la Liguria dal mare

Con Orange Wave il turismo riesce ancora a conservare il significato più autentico della parola esperienza in cui il viaggio non è una semplice destinazione da raggiungere, ma un percorso di conoscenza del territorio e del paesaggio.

Tra il Golfo del Tigullio e il Golfo Paradiso, Orange Wave interpreta questa filosofia con una proposta che va oltre il classico tour in barca. L’azienda ha costruito la propria attività su un’idea di ospitalità che valorizza il mare come patrimonio culturale e ambientale, accompagnando gli ospiti alla scoperta di una delle coste più straordinarie del Mediterraneo attraverso un approccio rispettoso.

Un punto di osservazione privilegiato

Navigando lentamente lungo la costa, il paesaggio racconta una Liguria che conserva ancora oggi un’identità forte e riconoscibile. Le falesie ricoperte dalla macchia mediterranea si alternano a piccoli borghi marinari, antiche ville immerse nel verde, approdi storici e baie protette in cui il mare assume diverse sfumature di azzurro.

Le diverse opzioni

Orange Wave accompagna i visitatori alla scoperta di questo patrimonio attraverso differenti tipologie di esperienze: tour condivisi, escursioni private personalizzate, itinerari al tramonto, uscite dedicate allo snorkeling, escursioni verso il Golfo Paradiso e il Promontorio di Portofino, oltre al noleggio di imbarcazioni per chi desidera vivere il mare in piena autonomia.

Ogni itinerario è progettato per permettere agli ospiti di conoscere il territorio senza fretta, privilegiando la qualità dell’esperienza.

Un altro punto di vista

Dal mare si scopre una prospettiva completamente diversa di località iconiche come Rapallo, Santa Margherita Ligure, Paraggi, Portofino, San Fruttuoso, Punta Chiappa e Camogli che si inseriscono senza strappi nel paesaggio naturale.

Particolarmente suggestivo è il passaggio davanti alla Baia di Paraggi, piccolo gioiello naturale caratterizzato da acque trasparenti e da un ecosistema marino di straordinario pregio, così come la navigazione verso l’Abbazia di San Fruttuoso, raggiungibile quasi esclusivamente via mare e custode del celebre Cristo degli Abissi, simbolo di pace, dedicato a quanti hanno dedicato la propria vita al mare.

L’AMP Portofino

Non va dimenticato che nel 1999 è stata istituita l’Area Marina Protetta di Portofino, che si estende fra i comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, a tutela degli ambienti e delle risorse del mare.

L’ospitalità e le ville

Lungo la costa emerge una serie di architetture rappresentative dell’ospitalità ligure. Eccone alcune: il Belmond Hotel Splendido, immerso nella vegetazione del promontorio di Portofino; lo Splendido Mare, affacciato direttamente sulla celebre Piazzetta; a Santa Margherita Ligure il Grand Hotel Miramare e l’Imperiale Palace Hotel sono le testimonianze di un turismo elegante che ha saputo evolversi mantenendo intatto il proprio fascino e anche Rapallo racconta questa tradizione con l’Excelsior Palace Hotel, che si affaccia direttamente sull’acqua.

Tra promontori ricoperti di pini marittimi compaiono prestigiose ville private inserite con discrezione nella vegetazione mediterranea, quasi a testimoniare come il vero lusso, in questo tratto di costa, coincida con il rispetto della natura e con la capacità di integrarsi armoniosamente nel paesaggio.

Apprezzare, lentamente

In un momento storico in cui il turismo è chiamato a ripensare il proprio ruolo rispetto ai territori, Orange Wave ci dice che navigare lentamente significa imparare a guardare il territorio con occhi nuovi, riconoscendone il valore, la fragilità e la straordinaria bellezza.



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