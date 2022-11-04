Come faremo a sfamare i nove miliardi di persone che abiteranno la Terra nel 2050? Si calcola, inoltre, che gli abitanti delle aree urbane aumenteranno a discapito di un declino demografico nelle zone rurali.

In linea torica, la produzione alimentare mondiale potrebbe essere sufficiente in termini assoluti a nutrire questa popolazione in crescita, ma sussistono grandi differenze tra una parte e l’altra del mondo e si osservano importanti divari nell’uso della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nel settore agricolo e della produzione alimentare.

Offrendo opportunità di formazione e assicurando l’accesso alle più recenti tecnologie, la FAO lavora per garantire che anche i piccoli produttori possano beneficiare delle conquiste raggiunte in questo settore in rapida evoluzione.

A fronte di una riduzione della superficie di terra coltivabile e delle risorse idriche in molte parti del mondo, occorre trasformare i sistemi agroalimentari dando maggiore diffusione e accessibilità alle conquiste scientifiche, tecnologiche e dell’innovazione nel settore agricolo.

Cinque modi in cui scienza, tecnologia e innovazione possono rendere i sistemi agroalimentari più resilienti e sostenibili

Utilizzare le applicazioni digitali nei sistemi agroalimentari

Le innovazioni nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tra cui le tecnologie mobili, il telerilevamento e il calcolo distribuito, hanno consentito ai piccoli produttori di sfruttare le reti telefoniche mobili e la disponibilità di Internet per accedere alle informazioni, ai mezzi di produzione, ai mercati e ai finanziamenti. Occorre, quindi, ridurre il cosiddetto “divario digitale”.

Usare l’innovazione per la riqualificazione degli spazi sottoutilizzati in aree di agricoltura urbana

Gli ambienti urbani e periurbani sono risorse ampiamente inutilizzate per la produzione vegetale, l’agrosilvicoltura, l’allevamento del bestiame e l’acquacoltura. Gli spazi sottoutilizzati nei centri urbani e nelle zone limitrofe possono essere impiegati per preservare l’ambiente e produrre cibo, riducendo anche gli oneri e le emissioni del trasporto. Si tratta della cosiddetta “agricoltura verticale”, che può mettere a profitto strutture in disuso per la coltivazione di colture in un ambiente controllato.

Ridurre le distanze e migliorare l’accesso grazie a Internet

In passato, per i piccoli produttori, più remote erano le zone rurali rispetto ai centri urbani, maggiori erano le difficoltà di accedere ai servizi. Ora, la pianificazione e la gestione dell’attività agricola sono enormemente migliorati grazie alla possibilità che hanno i produttori di coordinarsi per via digitale con gli acquirenti.

Sviluppare vaccini irradiati per uso veterinario

I vaccini sono indispensabili per controllare e prevenire numerose malattie animali, alcune delle quali rappresentano una minaccia anche per la salute umana. Per inattivare i microrganismi patogeni si può ricorrere alle radiazioni, in modo da evitare che un animale vaccinato sviluppi una malattia e sia esposto ai rischi legati alla somministrazione di un vaccino con microrganismi vivi, che potrebbero inavvertitamente causare la malattia.

Aggiornare il livello tecnologico delle catene di valore

Le catene di valore sono complesse. Distribuiscono salari e stipendi, profitti, introiti fiscali e beni di consumo. Coinvolgono, inoltre, un’ampia gamma di soggetti, dai produttori fino ai consumatori. La FAO sostiene lo sviluppo di catene del valore alimentare sostenibili, che mettono i produttori in collegamento con i consumatori.