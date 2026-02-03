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Passeggiata Fabrizio De Andrè

A poca distanza da Genova, due località unite da una tranquilla e affascinante passeggiata che permette di ricordare il grande cantautore

Passeggiata Fabrizio De Andrè
Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

6 mesi fa

Partiamo dalla stazione di Arenzano tenendo la sinistra appena usciti, per poi deviare a destra seguendo il cartello “ciclovia della riviera del Beigua”. Attraversiamo così piazza Rodocanachi (parcheggi) per entrare in quello che sembra un passaggio privato, ma che è uno degli ingressi del bel parco comunale Sauli Pallavicino. Passando accanto alle mura sbuchiamo accanto all’imponente villa simile a un castello, nata alla fine Cinquecento, rinnovata alla fine dell’Ottocento e oggi sede del Municipio.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

Volendo, è possibile “perdere” un po’ di tempo vagando per i viali di questo parco tra grandi alberi, aree verdi, aiuole e una serra monumentale del 1931, sempre immersi in una verde ombroso e rilassante.

Usciamo dal parco utilizzando il viale principale che si stacca dal fronte della villa e ritroviamo i cartelli marroni della ciclabile: andando a sinistra si arriva al centro storico pedonale di Arenzano, mentre verso destra si raggiunge subito la passeggiata lungomare.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

Una volta sul lungomare, seguiamo semplicemente la passeggiata con l’acqua alla nostra sinistra, superando la Marina di Arenzano per poi allontanarci dall’abitato percorrendo agevolmente la via dedicata a Fabrizio De Andrè.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

La strada ciclo-pedonale si snoda pianeggiante pochi metri al di sopra del livello del mare alternando tratti panoramici sugli scogli sottostanti a tratti… in galleria. Stiamo camminando, infatti su un vecchio tracciato ferroviario dismesso negli anni Settanta e sapientemente riciclato come pista ciclo-pedonale, lasciando ovviamente i tratti in galleria che hanno un loro fascino.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

Al termine di una di esse ci troviamo nel porticato della Marina Grande, che è stato trasformato in una sorta di museo all’aperto: sulla parete laterale spiccano numerosi murales colorati al centro dei quali ecco la dedica a De Andrè con la sua effige.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

Il tempo dell’escursione in questo punto si dilaterà a dismisura senza rendersene conto poiché sono numerosi i dettagli che colpiscono l’attenzione.

Fabrizio De Andrè

Passeggiata Fabrizio De Andrè. © F. Voglino / A. Porporato

La passeggiata prosegue quindi oltre, superando i campi sportivi per arrivare a Cogoleto dove si trasforma nella più classica a rilassante passeggiata Lungomare. Anche qui è possibile vagare per le viuzze del centro prima di decidere se tornare indietro per la medesima via, oppure utilizzare la linea ferroviaria.

Note

Dati sola andata

Lunghezza: a partire da 5 km

Dislivello: irrilevante

Tempo al netto delle soste: 1 h 30 min

 

Attenzione: prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi su eventuali allerte meteo: allertaliguria.regione.liguria.it

 

Link utili

lamialiguria.it

arenzanoturismo.it

cogoletoturismo.it

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
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