Passeggiata Fabrizio De Andrè

Partiamo dalla stazione di Arenzano tenendo la sinistra appena usciti, per poi deviare a destra seguendo il cartello “ciclovia della riviera del Beigua”. Attraversiamo così piazza Rodocanachi (parcheggi) per entrare in quello che sembra un passaggio privato, ma che è uno degli ingressi del bel parco comunale Sauli Pallavicino. Passando accanto alle mura sbuchiamo accanto all’imponente villa simile a un castello, nata alla fine Cinquecento, rinnovata alla fine dell’Ottocento e oggi sede del Municipio.

Volendo, è possibile “perdere” un po’ di tempo vagando per i viali di questo parco tra grandi alberi, aree verdi, aiuole e una serra monumentale del 1931, sempre immersi in una verde ombroso e rilassante.

Usciamo dal parco utilizzando il viale principale che si stacca dal fronte della villa e ritroviamo i cartelli marroni della ciclabile: andando a sinistra si arriva al centro storico pedonale di Arenzano, mentre verso destra si raggiunge subito la passeggiata lungomare.

Una volta sul lungomare, seguiamo semplicemente la passeggiata con l’acqua alla nostra sinistra, superando la Marina di Arenzano per poi allontanarci dall’abitato percorrendo agevolmente la via dedicata a Fabrizio De Andrè.

La strada ciclo-pedonale si snoda pianeggiante pochi metri al di sopra del livello del mare alternando tratti panoramici sugli scogli sottostanti a tratti… in galleria. Stiamo camminando, infatti su un vecchio tracciato ferroviario dismesso negli anni Settanta e sapientemente riciclato come pista ciclo-pedonale, lasciando ovviamente i tratti in galleria che hanno un loro fascino.

Al termine di una di esse ci troviamo nel porticato della Marina Grande, che è stato trasformato in una sorta di museo all’aperto: sulla parete laterale spiccano numerosi murales colorati al centro dei quali ecco la dedica a De Andrè con la sua effige.

Il tempo dell’escursione in questo punto si dilaterà a dismisura senza rendersene conto poiché sono numerosi i dettagli che colpiscono l’attenzione.

La passeggiata prosegue quindi oltre, superando i campi sportivi per arrivare a Cogoleto dove si trasforma nella più classica a rilassante passeggiata Lungomare. Anche qui è possibile vagare per le viuzze del centro prima di decidere se tornare indietro per la medesima via, oppure utilizzare la linea ferroviaria.

Note

Dati sola andata

Lunghezza: a partire da 5 km

Dislivello: irrilevante

Tempo al netto delle soste: 1 h 30 min

Attenzione: prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi su eventuali allerte meteo: allertaliguria.regione.liguria.it

Link utili

lamialiguria.it

arenzanoturismo.it

cogoletoturismo.it



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