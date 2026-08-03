Ritorna la Giornata mondiale del gufo

Il 4 agosto ricorre la Giornata mondiale del gufo (International Owl Awareness Day), un appuntamento che ci ricorda il ruolo ecologico dei rapaci notturni e informa sul loro stato di conservazione.

La loro presenza racconta la qualità degli ambienti in cui vivono: dove un rapace notturno riesce ancora a riprodursi, spesso esiste un equilibrio fatto di biodiversità, habitat integri e disponibilità di prede.

Il futuro degli Strigiformi è sempre più incerto

I rapaci notturni sono predatori all’apice della catena alimentare e vivono in quasi ogni continente. Proprio per questo sono considerati indicatori fondamentali della salute degli ecosistemi: le loro popolazioni reagiscono rapidamente alle trasformazioni ambientali.

Una recente review firmata da due grandi esperti dell’ornitologia mondiale, Heimo Mikkola e Alan Sieradzki, evidenzia come i cambiamenti climatici di origine antropica stiano modificando profondamente gli ambienti frequentati dai rapaci notturni, causando frammentazione degli habitat, perdita di biodiversità e alterazioni dei cicli stagionali.

La notte sta cambiando e con essa anche la vita di chi dalla notte dipende.

Declini preoccupanti dal Nord Europa all’Artico

I dati raccolti attraverso studi a lungo termine restituiscono scenari allarmanti. In Finlandia, numerose specie monitorate hanno registrato forti contrazioni demografiche: tra il 2008-2014 e il 2018-2024, specie come il gufo comune, il gufo di palude e la civetta capogrosso hanno subito cali superiori al 50-60%.

Un caso emblematico è quello del gufo delle nevi, la cui popolazione globale è oggi stimata in appena 14.000-28.000 individui maturi, rendendolo particolarmente vulnerabile al rapido riscaldamento dell’Artico.

Le minacce della crisi climatica

Tra i principali pericoli ci sono gli incendi boschivi sempre più frequenti e intensi, che distruggono habitat e riducono le risorse alimentari. Alcune specie, come l’allocco macchiato, evitano le aree bruciate anche per molti anni dopo un incendio.

Anche l’alterazione dei cicli delle prede rappresenta un problema cruciale: molti gufi boreali dipendono dalle popolazioni di roditori, fortemente influenzate dal clima. Inverni più miti e minore copertura nevosa possono interrompere questi equilibri naturali.

Eventi meteorologici estremi, piogge intense e cambiamenti nei tempi della riproduzione stanno inoltre modificando le condizioni di sopravvivenza di molte specie, aumentando anche la competizione per i siti di nidificazione.

Alcuni rapaci notturni mostrano capacità di adattamento, come i cambiamenti nella frequenza dei diversi morfi di colore dell’allocco comune che sembra veder prevalere gli individui grigi rispetto a quelli rossi, ma la velocità del cambiamento climatico rischia di superare i tempi naturali dell’evoluzione.

Massimeno celebra i signori della notte

In occasione della Giornata mondiale del gufo, anche l’Italia propone un appuntamento speciale organizzato dal Gruppo Italiano Civette, associazione impegnata nello studio e nella divulgazione sui rapaci notturni.

L’evento si svolgerà quest’anno nella suggestiva cornice di Massimeno, in Val Rendena, piccolo borgo del Trentino immerso in un territorio di grande valore naturalistico.

Sotto il cielo stellato della piazza di Massimeno, proprio il 4 agosto sarà possibile assistere alla proiezione I rapaci notturni del Trentino, un viaggio alla scoperta delle specie che abitano boschi e montagne della regione.

La serata proseguirà con un’esperienza unica: un’uscita notturna guidata da Marco Mastrorilli, divulgatore ed esperto di rapaci notturni, per ascoltare e cercare nel loro ambiente naturale i protagonisti della notte.

Conoscere significa proteggere. Il gufo non è soltanto un abitante del buio: è un simbolo dell’equilibrio fragile del nostro Pianeta. Difendere questi animali significa difendere gli ambienti da cui dipende la biodiversità globale.



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