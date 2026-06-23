Al fondo del parcheggio dell’ovovia Cervinia-Plan Maison (2.025 m/slm) inizia la sterrata che, in salita costante, ci porta a superare la struttura dell’Alpe Chavannon. Ancora un paio di tornanti che anticipano un rettilineo ed ecco il primo incrocio degno di nota dove teniamo la sinistra (numero “65”), seguendo la traccia ora quasi pianeggiante e arrivando in pochi passi a… delle rotaie?

Un treno a questa quota?

Beh, non proprio, si tratta dei resti di una decauville, una ferrovia a scartamento ridotto i cui elementi, essendo prefabbricati, permettevano un veloce montaggio anche in luoghi impervi. Le ridotte dimensioni, inoltre, consentivano di manovrare anche in spazi stretti, tanto che furono utilizzate molto nelle miniere, mentre la bassa velocità permetteva di non avere tutti i sistemi di segnalazione solitamente necessari nelle ferrovie normali. Queste vennero utilizzate durante la costruzione della diga di Goillet.

Seguiamo le rotaie che si allungano in salita graduale ma, giunti a una casetta, ecco che prendono a salire dritte e decise trasformandosi in funicolare.

La ripida salita ci porta ad alcuni vecchi edifici di servizio e deviando brevemente a destra ecco una bella vista sul bacino della diga Goillet (2.526 m/slm) sovrastato dal Monte Cervino.

Teniamo l’azzurro bacino idrico alla nostra sinistra scendendo di nuovo sulla sterrata, la stessa che avevamo abbandonato per le rotaie, e la percorriamo in salita così da arrivare in breve al lago di Cime Bianche (2.814 m/slm), nei pressi della stazione dell’ovovia che arriva da Plan Maison, e della funivia che parte per Plateau Rosà.

Il cambiamento di paesaggio è netto e stupefacente: si entra in un mondo quasi lunare fatto da rocce lisce con il ghiacciaio di Ventina che sporge da un lato e con l’acqua del lago con il tipico colore grigio-biancastro dovuto all’acqua di fusione.

Passiamo al di sotto dei cavi della funivia per proseguire lungo la sterrata (segno “GSW”) prima in discesa poi, superato l’emissario del lago, in salita decisa fino a una costruzione dove tocchiamo la quota massima dell’intero percorso (2.885 m/slm), per arrivare a due stazioni di seggiovie (2.860 m/slm): quella che arriva da Plan Maison e quella che sale a Bontadini (e a seguire al rifugio Teodulo a 3.239 m/slm).

Ora prendiamo a scendere verso sinistra su quella che in inverno è un pista da sci, perdendo rapidamente quota in direzione di Plan Maison (segni “TMC”).

Poco prima di arrivare alla stazione della funivia prendiamo l’unica sterrata a sinistra che ci porta a un ponte di pietra dopo il quale, tenendo la destra, raggiungiamo il Lac Tramai (2.622 m/slm) in cui il Cervino si affaccia, mentre sulle rive verdi e pianeggianti, in netto contrasto con l’ambiente precedente, è piacevole soffermarsi.

Tagliamo quindi tra i prati in direzione dei cavi dell’ovovia fino ad arrivare a un pilone (2.600 m/slm) dove il sentiero scende bruscamente utilizzando un paio di gradini metallici.

Dopo, il tracciato ridiventa sentiero e scende fino a una presa della centrale elettrica (2.575 m/slm) superata la quale andiamo a sinistra (numero “35”) per percorrere un piacevole tratto lungo il lago Goillet, a tratti distanti, altri più vicini alle rive, con andamento altalenante che ci apre la vista su uno dei panorami più belli sul Cervino che si specchia nelle acque azzurre del Goillet.

Finiamo infine sulla sterrata che prendiamo verso destra, questa volta in discesa (2.624 m/slm), ripercorrendo a ritroso la strada già affrontata all’inizio.

Note

Dati totali anello

Lunghezza: 18 km

Dislivello: 1000 m

Tempo al netto delle soste: 7 h

Variante: è possibile abbreviare l’anello utilizzando l’ovovia Cervinia-Plan Maison, in tal caso l’anello diventa di: 9,5 km di lunghezza, 450 m. di dislivello, tempo al netto delle soste 4 h

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma da non sottovalutare data la quota elevata.

Prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo e su eventuali allerte (https://cf.regione.vda.it/it/allerta)

Lungo il percorso non si trovano fonti d’acqua, necessario fare rifornimento prima della partenza.

Link utili

cervinia.it

cvaspa.it/diga-del-lago-del-goillet

lovevda.it



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