Il pangolino, strano mammifero tutto squame

Oggi, 18 febbraio, è la Giornata mondiale del pangolino, inconfondibile animale ricoperto da una sorta di corazza medievale, il mammifero più trafficato al mondo e in gravissimo pericolo di estinzione.

Ne esistono 8 specie, che vivono in Africa e in Asia meridionale e sud orientale. Il pangolino si nutre di formiche e di termiti, svolgendo un importante ruolo nel controllo degli insetti, perché ne consuma ben 70 milioni di individui all’anno.

La sua carne è considerata una prelibatezza in alcune parti del mondo e le sue squame trovano impiego nella medicina tradizionale, il cui valore terapeutico non è mai stato dimostrato. Circa 200mila pangolini vengono consumati ogni anno in Asia.

Secondo l’organizzazione no-profit Pangolin Specialist Group, ogni cinque minuti un pangolino viene catturato in natura per il commercio illegale, nonostante un divieto commerciale internazionale entrato in vigore nel 2017. Questa specie è stata oggetto di numerosi studi che la indicano come specie “vettore” che ha trasmesso il Covid-19 dai pipistrelli agli umani nei wet market cinesi dove si vendono esemplari vivi.

Inoltre, con la rimozione di tutte le restrizioni anti Covid in Cina, si va verso la ripresa dell’allevamento di animali selvatici come istrici, zibetti e ratti del bambù, il che comporta nuovi rischi per la salute umana.

Uno strano animale tutto squame

Il corpo del pangolino è ricoperto da grandi squame embricate, in parte sovrapposte, come le squamette di una pigna. Quando sono spaventati i pangolini si arrotolano in una palla ed emettono un odore repellente, come strategia di difesa.

Sono in grado di camminare solo sulle zampe posteriori sfruttando la lunga coda per bilanciarsi. Il pangolino è privo di denti, ma ha una lingua lunghissima e protrattile per invischiare le prede.

Per salvarli ci sono diversi progetti, tra questi, Save Vietnam’s Wildlife si sta impegnando per salvare e riabilitare i pangolini in Vietnam e salvaguardare il loro habitat.

Dal 2019 una petizione di change.org ha contribuito con successo a un divieto commerciale in Cina e Vietnam e anche Friend of the Earth si impegna a proteggere i pangolini con una nuova partnership per sostenere Save Vietnam’s Wildlife e ha lanciato una petizione per chiedere alle aziende farmaceutiche di interrompere il commercio di squame di pangolino.



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